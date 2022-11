Polizei Eschwege

POL-ESW: Brand eines Wohnhauses

Eschwege (ots)

Aktuell ist es zu einem Wohnhausbrand in Wehretal-Reichensachsen gekommen. Nach ersten Erkenntnissen brennt in der Straße "Beim Tannenbaum" ein Wohnhaus, Personen sollen sich nicht in dem Haus befinden. Die Feuerwehren sind mit Löscharbeiten im Einsatz.

Es wird nachberichtet

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

