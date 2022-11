Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 29.11.22

Eschwege (ots)

Gegen geparktes Fahrzeug gefahren

Gestern Morgen, um 06:51 Uhr, beabsichtigte ein 27-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf mit seinem Pkw in der Wahlhauser Straße auszuparken. Dabei touchierte er mit seinem Auto einen geparkten Ford Transit, wodurch ein Sachschaden von ca. 1500 EUR entstand.

Rückwärts gegen Pkw gefahren

Um 13:28 Uhr befuhr gestern Mittag ein 58-Jähriger aus Nörten-Hardenberg mit seinem Pkw die Straße "Klus" in Bad Sooden-Allendorf-Dudenrode in Richtung der L 3239. In Höhe des Hausnummer 2a hielt der Fahrer mit seinem Pkw an, um mit diesem zurückzusetzen, übersah dabei aber den dahinter stehenden Pkw der von einem 52-Jährigen aus Bad Sooden-Allendorf gefahren wurde. Sachschaden: ca. 1000 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Versuchte Brandstiftung

Um 16:08 Uhr wurde gestern Nachmittag in dem ehemaligen Hotel "Zur Lichten Aue" in Hessisch Lichtenau in einem Zimmer in der dritten Etage der Linoleumbelag entzündet. Weiterhin wurde an einer Wand versucht, die abgelöste Tapete anzustecken. Ein offener Brand ist dadurch nicht entstanden, der Boden sowie die Tapete wurden dadurch angekokelt. Im Gebäudes konnte die Polizeistreife drei Kinder im Alter zwischen 12 und 14 Jahren antreffen, die abstritten, in den Räumen gezündet zu haben. Der Sachschaden wird mit ca. 500 EUR angegeben. Hinweise: 05602/93930.

Sachbeschädigungen in der Witzenhäuser Innenstadt

In der Nacht vom 27./28.11.22 kam es zu einer Sachbeschädigung "Am Markt" in Witzenhausen. Dort wurde die Verglasung der Eingangstür eines Drogeriemarktes beschädigt. Diese wurde mittels einer Glasflasche beworfen und im unteren Bereich zerstört. Der Sachschaden wird mit ca. 400 EUR angegeben.

In derselben Nacht wurde auch die elektrische Schranke vor dem Studentenwerk in der Stubenstraße umgebogen und dadurch beschädigt. In diesem Fall wird der Sachschaden mit ca. 1000 EUR angegeben.

Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizei in Witzenhausen unter der Tel.: 055542/93040 entgegen.

