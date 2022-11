POL-ESW: Polizei im Werra-Meißner-Kreis registriert aktuell eine Welle von betrügerischen Schockanrufen und betrügerischen Mitteilungen über "WhatsApp"; die Polizei warnt und gibt Tipps zu den Betrugsmaschen

Eschwege (ots) - Einbruch in Kindergarten Zwischen dem 26.11.22, 12:00 Uhr und dem 28.11.22, 07:15 Uhr haben unbekannte Täter eine Tür des Kindergartengebäudes im Akazienweg in Eschwege aufgehebelt, um anschließend die Räume des evangelischen Kindergartens zu durchsuchen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet. Hinweise: 05651/9250. Dieseldiebstahl Zwischen dem 24.11.22, 16:00 Uhr und dem 25.11.22, 07:30 Uhr wurden in Rommerode in der Straße "Zeche ...

