POL-ESW: Einbrüche, Diebstähle

Eschwege (ots)

Einbruch in Kindergarten

Zwischen dem 26.11.22, 12:00 Uhr und dem 28.11.22, 07:15 Uhr haben unbekannte Täter eine Tür des Kindergartengebäudes im Akazienweg in Eschwege aufgehebelt, um anschließend die Räume des evangelischen Kindergartens zu durchsuchen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet. Hinweise: 05651/9250.

Dieseldiebstahl

Zwischen dem 24.11.22, 16:00 Uhr und dem 25.11.22, 07:30 Uhr wurden in Rommerode in der Straße "Zeche Marie" die Tankdeckel zweier dort abgestellten Radlader durch Unbekannte aufgebrochen und jeweils 20 bis 30 Liter Kraftstoff abgezapft und entwendet. Der Schaden wird mit ca. 120 EUR angegeben.

Zäune und Warnbaken entwendet

Über das vergangene Wochenende ereignete sich der Diebstahl von Baustellenabsperrungen, die an der L 3239 in der Gemarkung von Großalmerode, zwischen den Ortschaften Weißenbach und Trubenhausen aufgestellt waren. Dabei handelt es sich um 13 sogenannte "Schrankenzäunen" von zwei Meter Breite und ein Meter Höhe. Die Tat wurde heute Morgen gegen 08:00 Uhr festgestellt; der Schaden wird mit 1500 EUR angegeben.

Zigarettenautomaten entwendet

Um 10:32 Uhr wurde am vergangenen Freitag, 25.11.22 in der Gemarkung von Uengsterode, "Erbsmühle" ein aufgebrochener Zigarettenautomat aufgefunden. Wie sich im Zuge der Ermittlungen herausstellte, wurde dieser Automat zuvor in der Walburger Straße in Rommerode aus der Verankerung einer Hauswand herausgerissen und entwendet. Aus dem Automaten wurden dann Zigaretten und das Bargeld gestohlen. Der Gesamtschaden wird mit ca. 2900 EUR angegeben.

Hinweise nimmt in allen Fällen die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Tel.: 05602/93930 entgegen.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

