POL-FR: Mauchen: Frontalkollision - zwei Leichtverletzte - 20.000 Euro Sachschaden

Freiburg (ots)

Eine 54-jährige Pkw-Fahrerin befuhr am Freitag, 27.01.2023, gegen 11.15 Uhr, die Straße "Schwarzwaldblick" und soll in einer Linkskurve den Kurvenbereich geschnitten haben. Dabei kollidierte sie frontal mit einer entgegenkommenden 41-jährigen Pkw-Fahrerin. Beide Fahrerinnen wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 20.000 Euro.

