POL-FR: Waldshut-Tiengen: Erstmeldung // Brand in Wohnung - 42-jährige Bewohnerin erlitt schwere Verletzungen

Freiburg (ots)

Bei einem Brand in einer Wohnung in der Schmitzinger Straße zog sich am Freitag, 27.01.2023, gegen 10:40 Uhr, eine 42-jährige Bewohnerin schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in das Universitätsspital nach Zürich geflogen. Der Brand konnte von der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Die Ermittlungen dauern an. Das Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen hat die weitere Sachbearbeitung übernommen.

