Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Schadensregulierung nach Unfall endet in Bedrohung

Schifferstadt (ots)

Am gestrigen Abend, gegen 17:30 Uhr, wird ein aufgebrachter 20-Jähriger an einem Anwesen in der Lillengasse mitgeteilt. Es stellte sich heraus, dass der 20-Jährige Anfang November 2022 in einen Unfall verwickelt war. Nach seinen Angaben ging ihm die Schadensregulierung der Unfallverursacherin jedoch zu langsam, sodass der 20-Jährige die damalige Unfallverursacherin persönlich aufsuchte. Auch nachdem dem 20-Jährigen durch den Ehemann der Verursacherin mitgeteilt wurde, dass die Versicherung bereits bezüglich der Schadensregulierung verständigt wurde, holte der 20-Jährige einen Schlagstock (Hartplastik) aus seinem Auto und bedrohte damit den Ehemann. Im Rahmen der Ermittlungen wurde der 20-Jährige an seiner Wohnanschrift angetroffen und der Schlagstock sichergestellt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Des Weiteren wurde die Führerscheinstelle informiert. Verletzt wurde durch den Vorfall niemand.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell