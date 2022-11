Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Frankenthal) - Sicherstellung zweier Fahrräder

Frankenthal (ots)

Am 28.11.2022, gegen 24.00 Uhr, konnten durch Streifen hiesiger Inspektion nach einem Zeugenhinweis zwei 16-jährige Fahrraddiebe aus Frankenthal am Jakobsplatz festgestellt werden. Beide führten jeweils ein entwendetes Fahrrad mit sich, wobei eines davon vor einem Einkaufsmarkt am Jakobsplatz, das andere vor einem Kiosk im Albrecht-Dürer-Ring, Höhe Hausnummer 12, entwendet wurde. Gegen die beiden Jugendlichen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Herkunft der Fahrräder ist bislang noch unklar, es handelt sich dabei um zwei Mountainbikes der Marke Rockrider, eines weiß, das andere blau. Die Eigentümer werden gebeten, sich mit der Polizei in Frankenthal in Verbindung zu setzen.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

