POL-GÖ: (528/2022) Fahrraddiebstahl vor Krankenhaus-Haupteingang in Göttingen-Weende Mitte November - Dieb flüchtet mit rotem Trek-Herrensportrad, Ermittler suchen wichtige Zeugin

Göttingen (ots)

Göttingen, An der Lutter

Donnerstag, 10. November 2022, gegen 08.35 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Die Polizei Göttingen fahndet nach einem unbekannten Dieb, der am Morgen des 10. November (Donnerstag) auf dem Gelände eines Krankenhauses in der Straße "An der Lutter" in Göttingen-Weende ein hochwertiges Fahrrad der Marke "Trek" gestohlen hat. Das rote Herrensportrad mit einem geschätzten Zeitwert von rund 1.600 Euro verschwand vom Fahrradunterstand neben dem Haupteingang. Im "Tausch" ließ der Täter ein weißes Mountainbike am Tatort zurück.

Nach ersten gewonnenen Erkenntnissen soll der Unbekannte kurzes Haar gehabt haben und mit einer auffällig gelben Jacke mit schwarzem Schulterbereich und weißen Flächen an den Oberarmen sowie einer hellgrauen Hose bekleidet gewesen sein.

Die für den Fall zuständigen Ermittler suchen jetzt nach einer unbekannten Passantin, die den gesuchten Fahrraddieb vermutlich am Fahrradunterstand beobachtet hat. Diese wichtige Zeugin sowie auch weitere Personen, denen der beschriebene Mann zur fraglichen Zeit in der Nähe des Fahrradunterstandes neben dem Krankenhaushaupteingang aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter Telefon 0551/491-2115 bei der Polizei zu melden.

