Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen an der Brenz - Spiegel gestreift und geflüchtet

Am Donnerstag kam ein Unbekannter bei Giengen auf die Gegenspur.

Gegen 7.15 Uhr fuhr ein Unbekannter mit seinem Opel auf der Straße von Hermaringen nach Allewind. Wie Zeugen der Polizei berichteten, kam er im Kurvenbereich zu weit auf die Gegenspur. Dort streifte der Unbekannte mit dem linken Außenspiegel seines Autos einen entgegenkommenden Audi. Dessen Außenspiegel wurde dadurch beschädigt und der Fahrer des Audi hielt an. Nicht so der Opel-Fahrer. Der fuhr in Richtung Allewind weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf mehrere hundert Euro.

Die Ermittler aus Giengen suchen nun den Verursacher. Hierbei soll es sich um den Fahrer oder die Fahrerin eines silbernen Opel handeln. Das Auto soll das Teilkennzeichen HDH-MJ ? oder HDH-NJ ? haben. Zeugen, die Hinweise hierzu geben können oder den Unfall beobachtet haben, bittet die Polizei, sich unter Tel. 07322/96530 zu melden.

Die Polizei mahnt:

Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

