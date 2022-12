POL-GÖ: (526/2022) Erneuter Wurf von Brücke - Unbekannte bewerfen Audi von Überführung der Europaallee mit unbekanntem Gegenstand, Fahrer unverletzt

Göttingen (ots) - (524/2022) Beschädigung in Hann. Münden: Fiat Doblo in der Burgstraße zerkratzt, Polizei ermittelt Hann. Münden, Burgstraße Zeitraum zwischen Sonntag, 27. November, 19.00 Uhr bis Montag, 28. November 2022, 11.00 Uhr HANN. MÜNDEN (as) - In Hann. Münden (Landkreis Göttingen) haben Unbekannte ...

mehr