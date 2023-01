POL-FR: Emmendingen - Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Freiburg (ots) - Bei einem Brand in einer Wohnung in der Schmitzinger Straße zog sich am Freitag, 27.01.2023, gegen 10:40 Uhr, eine 42-jährige Bewohnerin schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in das Universitätsspital nach Zürich geflogen. Der Brand konnte von der Feuerwehr rasch ...

