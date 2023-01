Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Hinweis auf Haustürbetrüger

Landkreis Wittmund (ots)

In Wittmund gibt es aktuell Hinweise auf verdächtige Spendensammler. Am Mittwoch klingelte eine bislang unbekannte männliche Person an der Haustür einer Seniorin in der Straße Up de Gast. Unter dem Vorwand, Spenden zu sammeln, verschaffte sich der Unbekannte Zutritt zu dem Haus der Frau und bat um etwas zu trinken. Als er unbeobachtet war, entwendete er offenbar Wertsachen und Bargeld. Der Mann war weiß gekleidet, etwa 1,80 Meter groß und geschätzt 40 Jahre alt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Wittmund entgegen unter der Telefonnummer 04462 9110.

Die Polizei rät:

- Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder durch das Fenster genau an. Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel. - Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. - Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe. - Treffen Sie mit Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, die Vereinbarung, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür gegenseitig Beistand zu leisten.

Weitere Informationen zum Thema Haustürbetrug: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/

