Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland - Pedelec entwendet

In Moordorf wurde bereits am 30.12.2022 ein Pedelec gestohlen. Das Rad der Marke Zündapp befand sich in der Zeit von 10.45 Uhr bis 13 Uhr verschlossen vor einem Wohnhaus in der Marktstraße. Wer Hinweise auf die unbekannten Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941-606215 zu melden.

Wiesmoor - Autoreifen zerstochen

In Wiesmoor wurde der Reifen eines Autos zerstochen. Unbekannte Täter haben bereits in der Zeit vom 05.01.2023, 19.30 Uhr, bis 06.01.2023, 11 Uhr, den hinteren Reifen eines schwarzen Audis zerstochen. Das Fahrzeug befand sich zum Tatzeitpunkt auf einer Auffahrt im Neuen Weg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Wiesmoor unter der Telefonnummer 04944-914050 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell