POL-AUR: Wittmund - Auffahrunfall

Landkreis Aurich (ots) - Kriminalitätsgeschehen Südbrookmerland - Pedelec entwendet In Moordorf wurde bereits am 30.12.2022 ein Pedelec gestohlen. Das Rad der Marke Zündapp befand sich in der Zeit von 10.45 Uhr bis 13 Uhr verschlossen vor einem Wohnhaus in der Marktstraße. Wer Hinweise auf die unbekannten Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Aurich ...

