POL-FR: Rickenbach: Auto überschlägt sich - Fahrerin leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Sonntagmorgen, 29.01.2023, gegen 10:40 Uhr, hat sich auf der K 6535 zwischen Rüttehof und Wehr ein Auto überschlagen. Die 57-jährige Fahrerin hatte auf einer glatten Stelle die Kontrolle verloren. Das Auto schleuderte von der Straße, überschlug sich an einem Hang und kam schließlich wieder auf der Fahrbahn auf dem Dach liegend zum Stillstand. Die Fahrerin konnte sich selbst aus dem schwer beschädigten Pkw befreien und den Notruf wählen. Sie kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Die Straße war zeitweise voll gesperrt. Im Einsatz waren Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei mit insgesamt sechs Fahrzeugen.

