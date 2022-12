LPI-EF: Räder von Radlader gestohlen

Landkreis Sömmerda (ots) - Bei einem Einbruch in eine Firma in Sömmerda erbeuteten Unbekannte mehrere Einrichtungsgegenstände. Am Dienstag wurde festgestellt, dass die Täter das Fenster einer Lagerhalle eingeschlagen und sich so Zutritt zu einer Halle verschafft hatten. Anschließend entwendeten sie u. a. Möbel, Teppiche und Haushaltsartikel im Wert von über 1.100 Euro. Die Kriminalpolizei sicherte vor Ort Spuren ...

mehr