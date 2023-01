POL-FR: Lörrach: Geldautomaten gesprengt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - Am Samstagmorgen, 28.01.2023, sind in Dogern ein Zug und ein Pkw kollidiert. Verletzt wurde niemand. Gegen 09:20 Uhr war am Bahnübergang in der Eschbacher Straße das Auto auf den Gleisen zum Stehen gekommen. Die drei Insassen verließen den Wagen rechtzeitig, bevor ein sich nähernder Interregio mit diesem zusammenstieß. Im Zug, der zum ...

