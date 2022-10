POL-BO: Auseinandersetzung nach Fußballspiel: Schiedsrichter (27) wird schwer verletzt - Zeugen gesucht

Witten (ots) - Am frühen Freitagabend (21.10.) stand eine Frau (79) in Witten-Heven in ihrer Wohnung einem Einbrecher gegenüber. Dieser ergriff sofort die Flucht - die Polizei bittet um Hinweise. Gegen 16.55 Uhr klingelte es an der Tür der Seniorin an der Sprockhöveler Straße im Bereich des Fischertalwegs. Da die Frau hörte, dass es auch in anderen Wohnungen schellte, ging sie vom Paketfahrer aus und reagierte ...

mehr