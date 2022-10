Polizei Bochum

POL-BO: Frau (79) steht in Witten einem Einbrecher gegenüber

Witten (ots)

Am frühen Freitagabend (21.10.) stand eine Frau (79) in Witten-Heven in ihrer Wohnung einem Einbrecher gegenüber. Dieser ergriff sofort die Flucht - die Polizei bittet um Hinweise.

Gegen 16.55 Uhr klingelte es an der Tür der Seniorin an der Sprockhöveler Straße im Bereich des Fischertalwegs. Da die Frau hörte, dass es auch in anderen Wohnungen schellte, ging sie vom Paketfahrer aus und reagierte nicht. Wenige Augenblicke später hörte sie verdächtige Geräusche an ihrer Terrassentür. Als sie nachschaute, sah sie eine männliche, schwarz gekleidete Person, die über die Balkontür die Flucht durch den Garten ergriff. Ihre zuvor gekippte Terrassentür wies gewaltsame Beschädigungen auf. Ob und ggf. was entwendet wurde, konnte die 79-Jährige bei der Anzeigenaufnahme noch nicht sagen.

Im Zuge der Ermittlungen schilderte eine Nachbarin aus dem Haus, dass im unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang eine junge Frau an ihrer Wohnungstür geschellt habe. Diese gab vor, schwanger zu sein und Hilfe zu benötigen. Möglicherweise stehen beiden Personen mit dem Einbruch in Verbindung. Die Frau wird so beschrieben: circa 20 - 30 Jahre alt, etwas 170 cm groß, schlanke Statur, lange schwarze Haare und FFP2-Maske.

Die Kriminalpolizei in Bochum hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen bzw. Hinweisen, die mit dem Geschehen in Verbindung stehen könnten. Hinweise werden unter den Telefonnummern 0234 909-4135 (Bürozeiten) und -4441 (außerhalb der Bürozeiten) entgegengenommen.

