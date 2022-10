POL-BO: Alkoholisierter E-Scooter-Fahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Bochum (ots) - Am 21. Oktober kam es an der Ausfahrt des Kreisverkehrs Markstraße / Am langen Seil in Bochum zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger (65) aus Bochum verletzt wurde. Nach bisherigem Kenntnisstand bog der 67-jährige Pkw-Fahrer aus Bochum gegen 19.35 Uhr aus dem Kreisverkehr an der Markstraße in die Straße Am langen Seil ein. Hierbei kam es ...

mehr