Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Dogern: Zug kontra Pkw - keine Verletzten - großer Rettungseinsatz

Freiburg (ots)

Am Samstagmorgen, 28.01.2023, sind in Dogern ein Zug und ein Pkw kollidiert. Verletzt wurde niemand. Gegen 09:20 Uhr war am Bahnübergang in der Eschbacher Straße das Auto auf den Gleisen zum Stehen gekommen. Die drei Insassen verließen den Wagen rechtzeitig, bevor ein sich nähernder Interregio mit diesem zusammenstieß. Im Zug, der zum Unfallzeitpunkt mir rund 100 Fahrgästen besetzt war, verletzte sich niemand. Auch die Zugführerin überstand den Zusammenstoß unversehrt. Die Fahrgäste wurden von der Feuerwehr und dem Rettungsdienst evakuiert und im nahe gelegenen Gerätehaus untergebracht, bis für sie die Weiterfahrt organisiert war. Das Auto wurde komplett zerstört. Insgesamt dürfte ein Sachschaden von rund 65000 Euro entstanden sein. Neben starken Kräften von Feuerwehr und Rettungsdienst war auch das Technische Hilfswerk sowie die Landes- und die Bundespolizei im Einsatz.

