Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Drei Schwerverletzte nach Kollision mit Baum - Polizei sucht Zeugen

Meerbusch (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagvormittag (14.01.), gegen 10:15 Uhr, wurden drei Personen schwer verletzt.

Ein 56 Jahre alter Autofahrer hatte die Straße "An der Autobahn" aus Richtung Lank kommend in Richtung Bösinghoven befahren. In einer lang gezogenen Linkskurve will der Fahrer des schwarzen Mercedes Pickup die Kontrolle über das Fahrzeug verloren haben, als er einem Hund ausweichen musste.

Der Wagen kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Dabei verletzten sich der Mann und seine sieben und neun Jahre alten Kindern schwer. Die Fahrzeuginsassen wurden zur stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert.

Da sich während der Unfallaufnahme Hinweise darauf ergaben, dass der 56-Jährige möglicherweise unter dem Einfluss von Medikamenten stand, die geeignet waren, die Fahrtüchtigkeit zu beeinflussen, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Der Pickup wurde sichergestellt und durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle geborgen.

Zudem besteht der Verdacht, dass der Meerbuscher seine Kinder nicht vorschriftsmäßig mit einem Kindersitz gesichert hatte. Kinder dürfen erst ab einem Alter von 12 Jahren oder wenn sie größer als 150 Zentimeter sind, ohne eine zusätzliche Sicherung im Auto mitfahren.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim zuständigen Verkehrskommissariat in Kaarst zu melden.

Neben Alkohol und Drogen haben auch viele Medikamente mitunter erheblichen Einfluss auf die Fahrtüchtigkeit. Bei deren Einnahme kann in Verbindung mit sogenannten "Ausfallerscheinungen" (Schlangenlinien, Unfall, ...) eine Straftat vorliegen. Folgen des sich anschließenden Verfahrens können Führerscheinentzug und Geld- oder sogar Freiheitsstrafe sein.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell