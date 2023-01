POL-NE: Diebe entwenden VW Multivan - Wer kann Hinweise geben?

Neuss (ots) - Am Freitag (13.01.) versuchten gegen 02:40 Uhr zwei dunkel gekleidete männliche Personen, in einen Kiosk an der Burgunderstraße in Neuss einzubrechen. Der Eigentümer, welcher von den Aufbruchgeräuschen geweckt wurde, konnte die Täter noch rechtzeitig aufschrecken. Einer dieser Täter schlug dem Inhaber des Kioskes noch mit einem Gegenstand gegen den Kopf. Er erlitt dadurch leichte Verletzungen. Das ...

