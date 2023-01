Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrüche in Neuss und Jüchen

Neuss; Jüchen (ots)

In Neuss an der Kölner Straße kam es zwischen Montag (09.01.), circa 15:00 Uhr, und Donnerstag (12.01.), circa 17:00 Uhr, in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses zu einem Einbruch. Die unbekannten Tatverdächtigen durchwühlten dort diverse Räume sowie Schränke und Schubladen. Dabei entwendeten die mutmaßlichen Einbrecher diverse Gegenstände.

In Jüchen kam es an der Straße Markt in einem Einfamilienhaus zu einem Einbruch. Die Unbekannten verschafften sich von Mittwoch (11.01.), circa 23:00 Uhr, bis Donnerstag (12.01.), circa 04:30 Uhr, Zutritt zu dem Haus. Durch eine Terrassentür gelangten sie in das Haus und entwendeten diverse Wertgegenstände und Bargeld.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

Schieben Sie Einbrechern den sprichwörtlichen "Riegel vor!". Lassen Sie sich kostenlos und herstellerneutral von den Experten der Polizei zu den Möglichkeiten des technischen Einbruchschutzes beraten (Telefon: 02131 300-0). Informationen finden Sie auf der Internetseite der Polizei https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine

