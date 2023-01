POL-NE: Jugendliche berauben Jogger - Zeugenaufruf

Grevenbroich, Korschenbroich (ots) - Am Mittwoch (11.01.) versuchten Einbrecher erfolglos, die Haustür einer Doppelhaushälfte an der Kurt-Schumacher-Straße in Grevenbroich aufzuhebeln. Die Tat ereignete sich in der Zeit von 07:15 bis 16:00 Uhr. Hinweise auf die Unbekannten liegen nicht vor. Schmuck erbeuteten Einbrecher am Mittwoch (11.01.) in einem Einfamilienhaus ...

