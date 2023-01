Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Falscher Handwerker entwendet Schmuck

Neuss (ots)

Am Mittwoch (11.11.), gegen 11:00 Uhr, klingelt ein vermeintlicher Handwerker an einer Haustür an der Kaiser-Friedrich-Straße in Neuss und gibt an, er sei Handwerker und müsse aufgrund eines angeblichen Wasserrohrbruchs in die Wohnung. Dort schaute sich der unbekannte Mann, welcher circa Mitte 20 Jahre alt sei und Monteur-Kleidung trug, um und verließ die Wohnung. Das Neusser Ehepaar bemerkte später eine offenstehende Nachtischschubale, woraus Schmuck fehlte.

Das Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer den Tatverdächtigen an der Kaiser-Friedrich-Straße in Neuss beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Kriminelle versuchen auf ganz unterschiedlichen Wegen, an Geld und Wertgegenstände ihrer Opfer zu kommen. Die Masche des vermeintlichen Handwerkers ist eine von vielen.

Die Polizei rät: - Lassen Sie Fremde nicht einfach in Ihre Wohnung! - Schauen Sie nach Möglichkeit erst durch den Türspion oder ein Fenster, wer vor Ihrer Tür steht, bevor Sie diese öffnen. Hilfreich ist auch ein vorgelegter Sperrriegel. - Bei Amtspersonen lassen Sie sich grundsätzlich den Dienstausweis zeigen und rufen gegebenenfalls selbst bei der Behörde an, ob der Besuch seine Richtigkeit hat. Wichtig: Suchen Sie die Nummer dazu selbst heraus. - Lassen Sie Handwerker nur dann ins Haus, wenn Sie sie selbst bestellt haben oder wenn sie von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Das Gleiche gilt für vermeintliche Vertreter der Stadtwerke! - Ist ein Besucher allzu zudringlich, machen Sie auf sich aufmerksam: Sprechen Sie ihn laut an, rufen sie gegebenenfalls um Hilfe.

Kommt Ihnen ein Anliegen verdächtig vor oder sind Sie bereits Opfer eines Betrugs geworden, informieren Sie die Polizei. Sie erreichen die Polizei Rhein-Kreis Neuss entweder unter der 02131 300-0 oder über den Notruf 110.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell