POL-NE: Fahrzeug flüchtet nach Zusammenstoß mit Radfahrer

Neuss / Korschenbroich (ots) - Eine Neusserinnen und ein Neusser stellten am Dienstagmorgen (10.01.) fest, dass offenbar in ihr Fahrzeug eingebrochen wurde. Sie hatten am Vortag ihr Fahrzeug an der Geulenstraße und der Broichstraße in Neuss abgestellt. Als sie gegen 06:00 Uhr und 07:20 Uhr mit ihrem Fahrzeug fahren wollten, bemerkten sie, dass eine der Fahrzeugscheiben eingeschlagen wurde und das Fahrzeug durchwühlt ...

