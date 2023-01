Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zeugen nach Pkw Aufbrüchen gesucht

Neuss / Korschenbroich (ots)

Eine Neusserinnen und ein Neusser stellten am Dienstagmorgen (10.01.) fest, dass offenbar in ihr Fahrzeug eingebrochen wurde. Sie hatten am Vortag ihr Fahrzeug an der Geulenstraße und der Broichstraße in Neuss abgestellt. Als sie gegen 06:00 Uhr und 07:20 Uhr mit ihrem Fahrzeug fahren wollten, bemerkten sie, dass eine der Fahrzeugscheiben eingeschlagen wurde und das Fahrzeug durchwühlt war. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet.

Das gleiche Schicksal traf eine Neusserin am Dienstagvormittag (10.01.). Sie hatte ihr Fahrzeug jedoch gegen 08:30 Uhr an der Geulenstraße abgestellt. Gegen 12:15 Uhr bemerkte auch sie, dass eine Scheibe offenbar eingeschlagen wurde und ihr Fahrzeug durchwühlt wurde. Hier wurden nach ersten Erkenntnissen CDs entwendet.

Ob diese Taten in Zusammenhang mit den Taten der vorangegangenen Tagen stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Ebenso ist Gegenstand der Ermittlungen, ob eine Tat in den frühen Mittwochmorgenstunden (11.01., 04:45 Uhr) im Zusammenhang mit den Aufbrüchen steht. In diesem Fall wurde die Polizei informiert, weil die Alarmanlage eines Cabrios sich bemerkbar machte. Bei Eintreffen der Polizeibeamten an der Bockholtstraße, stellten diese fest, dass offensichtlich das Cabriodach aufgeschnitten und das Autoradio entwendet wurde.

In Korschenbroich wurde aus einem Pkw in der Zeit von Montag (09.01.) 21:00 Uhr bis Dienstag (10.01.) 06:00 Uhr nach ersten Erkenntnissen eine Geldbörse eines 27-jährigen Korschenbroichers entwendet. Er hatte sein Fahrzeug an der Bahnhofstraße abgestellt.

In allen Fällen hat das Kriminalkommissariat 14 in Neuss die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei unter der 02131 300-0 zu melden.

Die Polizei rät ausdrücklich: Schließen Sie Ihr Auto immer ab! Ein Auto ist kein Safe! Wertgegenstände im Fahrzeuginneren bieten einen Anreiz für Diebe. Lassen Sie keine Taschen oder andere Dinge im Auto zurück. Tipps zum Diebstahl rund ums Kraftfahrzeug gibt die Polizei unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/.

