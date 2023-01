Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher hebeln Terrassentür auf

Neuss (ots)

Am Montagabend (09.01.), gegen kurz vor 19:30 Uhr, hebelten Einbrecher die Terrassentür eines Reihenhauses an der Nierenhofstraße auf. Ob die Diebe Wertgegenstände erbeutet haben, ist Gegenstand er Ermittlungen. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 14 zu melden.

+++ Telefonberatung am kommenden Mittwoch +++

Ein besonderer Service der Polizei ist die telefonische Einbruchschutzberatung am kommenden Mittwoch (11.01.).

Der Technische Fachberater des Kriminalkommissariats Prävention und Opferschutz, Herr Rainer Ippers, wird an diesem Tag, in der Zeit von 15:00 bis 18:00 Uhr, interessierten Bürgerinnen und Bürgern am Telefon rund um das Thema Einbruchschutz Rede und Antwort stehen.

Herr Ippers ist - und zwar nicht nur an diesem Tag - unter der Rufnummer 02131 300-25518 erreichbar. Sollte er gerade im Gespräch sein, können Sie ihm gerne per Mail an rainer.ippers@polizei.nrw.de einen Rückrufwunsch zusenden.

Greifen Sie deshalb am Mittwoch (11.01.) zum Telefonhörer und informieren Sie sich bei den Experten der Polizei, wie Sie Einbrechern sprichwörtlich einen "Riegel vorschieben".

Weitere Informationen unter https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell