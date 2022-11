Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Herten: Fahndungen mit Fotos

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

In der Nacht des 10.08.2022 entwendete ein unbekannter Tatverdächtiger aus einem Gartenhaus an der Fröbelstraße in Bottrop zwei Fahrräder. Eine Überwachungskamera hat den Täter bei dem Diebstahl aufgenommen.

Ein Foto des Unbekannten finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/92123

Bottrop:

In einem Bus Richtung Gladbeck wurde am 05.09.2022 gegen 16 Uhr eine 17-jährige Jugendliche belästigt. Der bislang unbekannte Tatverdächtige streichelte ihr gegen ihren Willen und in sexueller Weise über den Oberschenkel.

Fotos des Mannes finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/92127

Herten:

Einer 79-Jährigen wurde am 19.11.2021 in der Hertener Innenstadt bei Kaufland die Geldbörse durch unbekannte Täter aus der Handtasche entwendet. Darin befand sich auch die EC-Karte der Seniorin. Mit dieser EC-Karte wurde kurze Zeit später durch einen unbekannten Täter Bargeld an einem Geldautomaten abgehoben. Etwa zwei Stunden später erfolgte durch einen weiteren unbekannten Täter eine weitere Geldabhebung.

Fotos der beiden Tatverdächtigen finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/92125

Falls Sie einen der Täter wiedererkennen oder Hinweise zu dessen Aufenthaltsort geben können, melden Sie sich bitte unter 0800 2361 111 bei der Polizei in Recklinghausen.

