Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Herten

In der Nacht zu Dienstag brachen Unbekannte in eine Bäckerei an der Bahnhofstraße ein. Sie hebelten die Eingangstür auf, um in das Ladenlokal zu gelangen. Mit Bargeld als Beute flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Gladbeck

Am Montagnachmittag kletterten Unbekannte auf einen Balkon einer Hochparterrewohnung an der Margaretenstraße. Sie hebelten das Schlafzimmerfenster auf und gelangten so in die Wohnräume. Um nicht von den Bewohnern überrascht zu werden, legten sie eine Sicherungskette an der Wohnungstür an. Im Schlafzimmer brachen sie einen Tresor mit Bargeld aus der Wand. Mit dem Tresor flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Marl

Zwischen Samstagabend und Montagmittag nutzten Unbekannte an der Finkenstraße ein auf Kipp stehendes Fenster, um in das Badezimmer einer Erdgeschosswohnung zu gelangen. Da die Badezimmertür verschlossen war, kamen sie nicht weiter in die Wohnung und flüchteten ohne Beute in unbekannte Richtung. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Am Montagabend, gegen 18:10 Uhr, nahm sich ein unbekannter Mann eine Leiter aus einer Garage an der Straße Brüggenpoth. Mit der Leiter kletterte er zu einem Badezimmerfenster und hebelte das Fenster auf. Beim Öffnen des Fensters fielen im Zimmer Pflanzentöpfe auf den Boden. Dadurch wurde der Bewohner auf den Einbrecher aufmerksam. Als der Bewohner den Tatverdächtigen überraschte, flüchtete er. Der Mann konnte nicht weiter beschrieben werden.

Recklinghausen

An der Bochumer Straße gelangten unbekannte Täter am Montag zwischen 17 Uhr und 18 Uhr in eine Wohnung. Die Wohnungstür wurde gewaltsam geöffnet. Mit zwei älteren IPhones als beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell