Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte versprühen Reizstoff - Kripo sucht Zeugen

Grevenbroich (ots)

Am Freitag (06.01.), gegen 19:15 Uhr, wurden ein 42 Jahre alter Mann aus Grevenbroich und ein 22 Jahre alter Mann aus Rommerskirchen an der Anschrift "Breite Straße" leicht verletzt. Zwei Jugendliche hatten die Männer im Vorbeigehen mit Reizstoff besprüht. Die Angreifer entfernten sich nach der Tat in Richtung der Straße "Am Zehnthof".

Die Jugendlichen sollen 15 bis 16 Jahre alt sein und ein südländisches Erscheinungsbild haben. Einer der Aggressoren war mit einem dunkelblauen Kapuzenpullover der Marke Champion bekleidet.

Der 42-Jährige musste aufgrund der erlittenen Augenreizung zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat in Grevenbroich zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell