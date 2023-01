POL-NE: Polizei sucht Zeugen nach Raub von Bargeld und Parfum

Meerbusch; Grevenbroich (ots) - Am Sonntag (08.01.) erstatteten unabhängig voneinander eine Meerbuscherin und eine Grevenbroicherin Anzeige bei der Polizei, weil sie Opfer einer Betrugsmasche per Messengerdienst geworden waren. Die Meerbuscherin hatte von ihrem vermeintlichen Sohn, die Grevenbroicherin von ihrer "Tochter" eine Nachricht erhalten, in der eine Notlage ...

