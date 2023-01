POL-NE: Mehrere Aufbrüche von Fahrzeugen

Meerbusch (ots) - Am Freitag (06.01.) wurde gegen 22:30 Uhr ein Meerbuscher Opfer eines Raubes. Der Meerbuscher ging zu dieser Zeit auf der Dorfstraße in Richtung der Haltestelle Am Landsknecht, als er von zwei vermutlich jugendlichen männlichen Personen angesprochen und anschließend gegen eine Hauswand gedrängt und geschlagen wurde. Sie entwendeten aus der Tasche des Opfers Bargeld und eine Parfumflasche und ...

