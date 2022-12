POL-LB: Polizeipräsidium Ludwigsburg: Zusammenfassung der witterungsbedingten Unfälle zwischen Mittwoch- und Donnerstagmorgen

Ludwigsburg (ots) - Am Mittwoch gegen 19:25 Uhr kam es in einer Sammeltiefgarage eines Wohnkomplexes in der Ortsmitte von Rutesheim zu einem Fahrzeugbrand. Einem in die Garage einfahrenden Bewohner fiel ein bereits in Vollbrand stehender BMW auf, weshalb er sowohl den Notruf wählte als auch die Bewohner der Wohnanlage warnte. Die mit starken Kräften anfahrenden Feuerwehren aus Rutesheim, Weissach und Leonberg konnten ...

mehr