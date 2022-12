Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Polizeipräsidium Ludwigsburg: Weiterhin witterungsbedingte Verkehrsunfälle - Folgemeldung

Ludwigsburg (ots)

Die Anzahl der witterungsbedingten Verkehrsunfälle im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Ludwigsburg stieg auch am Nachmittag weiter an (Erstmeldung vom 14.12.2022, 13:08 Uhr: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5394583). So erhöhte sich die Zahl der polizeilich registrierten Verkehrsunfälle im Landkreis Böblingen auf 28, im Landkreis Ludwigsburg ereigneten sich seit kurz vor 11:00 Uhr 59 Unfälle (jeweils Stand 16:00 Uhr). Nach wie vor handelt es sich vorwiegend um Auffahrunfälle oder Abkommen von der Fahrbahn, jeweils infolge der winterlichen Straßenverhältnisse. Eine genauere Übersicht über das witterungsbedingte Unfallgeschehen und die dabei entstandenen Sachschäden kann voraussichtlich am 15.12.2022 im Laufe des Vormittags veröffentlicht werden.

