POL-LB: Polizeipräsidium Ludwigsburg: Zahlreiche witterungsbedingte Verkehrsunfälle - Erste Zwischenbilanz

Ludwigsburg (ots) - Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Dienstag zwischen 17:00 Uhr und 17:30 Uhr einen in der Bahnhofstraße in Sindelfingen geparkten Peugeot und verursachte hierbei einen Sachschaden von rund 3.000 Euro. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, machte sich der unbekannte Fahrzeugführer, bei dessen Fahrzeug es sich um einen Lkw handeln könnte, aus dem Staub. Zeugen, die ...

