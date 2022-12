Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Eltingen: Betrüger mit mieser Masche erfolgreich

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter kontaktierte am Dienstag gegen 16.30 Uhr eine Seniorin aus Eltingen auf deren Festnetztelefon und gab sich als Polizeibeamter aus. Der Unbekannte machte der Frau durch geschickte Gesprächsführung glaubhaft, dass ihre Tochter einen Verkehrsunfall mit erheblichem Personenschaden verursacht habe. Um sie aus dem Polizeigewahrsam entlassen zu können, sei eine Zahlung in Höhe von 150.000 Euro erforderlich. Die Geschädigte hob aus Sorge um ihre Tochter schließlich mehrere Tausend Euro von ihrem Sparkonto ab und übergab diese gegen 18.30 Uhr an der Pauluskirche in Leonberg einem weiteren unbekannten Täter. Hierbei soll es sich um einen schlanken, etwa 170 bis 180 cm großen Mann gehandelt haben. Er soll eine rote Jacke mit der Aufschrift "Red Bull" und eine Schildmütze getragen haben. Zeugen, welchen der Mann oder auch ein Pkw in diesem Zusammenhang auffiel oder die sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0800 1100225 mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

