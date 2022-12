Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kirchheim am Neckar: 13-Jähriger niedergeschlagen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Der Polizeiposten Kirchheim am Neckar sucht Zeugen einer gefährlichen Körperverletzung, zu welcher es am Dienstag gegen 13:15 Uhr in Kirchheim am Neckar kam. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge befand sich ein 13 Jahre alter Junge nach der Schule auf dem Nachhauseweg, als er auf Höhe der Bushaltestelle "Bahnhof" in der Bahnhofstraße von zwei Jungen im Alter von elf Jahren angesprochen und beleidigt wurde. Es entwickelte sich zunächst ein Streitgespräch, in dessen Verlauf einer der Jungen dem 13-Jährigen mit der Faust ins Gesicht schlug. Der Geschädigte kam zu Fall und wurde daraufhin, am Boden liegend, von einem der beiden Elfjährigen gegen den Kopf geschlagen oder getreten, während der andere ihn festhielt. Kurz darauf flüchteten die beiden Jungen, konnten jedoch zwischenzeitlich ermittelt werden. Der 13-Jährige wurde durch die Schläge nicht unerheblich verletzt. Zeugen, die den Vorfall beobachteten oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07143 89106-0 mit dem Polizeiposten Kirchheim am Neckar in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell