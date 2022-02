Bundespolizeiinspektion Trier

BPOL-TR: Obstdieb auf frischer Tat ertappt

Trier (ots)

Am Mittwochmorgen hatte ein 53-Jähriger in der Bahnhofsstraße, Trier Nord, sich bei der Obstauslage eines Lebensmittelgeschäfts selbst bedient. Er steckte sich mehrere Früchte in seine Jackentasche und ging mit seiner vitaminreichen Beute in Richtung Hauptbahnhof davon. Pech für den Mann, dass er sich sein Frühstück vor den Augen einer vorbeifahrenden Streife der Bundespolizei verschaffte. Die Polizisten stoppten den Obstdieb. Dieser gab gegenüber den Polizeikräften zu, für die zwei Äpfel und eine Kakifrucht nicht gezahlt zu haben und brachte das Diebesgut zurück.

Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Diebstahls geringwertiger Sachen eingeleitet.

