POL-LB: Kornwestheim: Lkw bleibt an Brücke hängen

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden von mehreren tausend Euro verursachte ein Lkw-Fahrer am Mittwoch gegen 10:30 Uhr auf der Bundesstraße 27 (B 27) bei Kornwestheim. Der 58-Jährige war mit seinem Lkw, der mit einem Bagger beladen war, auf der B 27 aus Richtung Ludwigsburg kommend in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs. Vermutlich da die Höhe des Fahrzeugs samt Ladung die Brückendurchfahrtshöhe überschritt, blieb er mit dem oberen Teil des Baggerarms an der Brücke auf Höhe der Ausfahrt Kornwestheim Mitte-Ost hängen. Nach ersten Schätzungen entstand an der Brücke ein Sachschaden von rund 12.000 Euro. Sie blieb jedoch intakt. Der Lkw war weiterhin fahrbereit.

