BPOLD-B: Bundespolizeidirektion Berlin hat einen neuen Präsidenten

Berlin/Brandenburg (ots)

Mit Carsten Glade übernahm ein Wahlberliner das Präsidentenamt der Hauptstadtdirektion. Knapp einen Monat nachdem der bisherige Präsident Karl-Heinz Weidner am 1. November 2022 in den Ruhestand ging, trat er den herausragenden Posten an.

Der 54-jährige Carsten Glade ist seit 35 Jahren Angehöriger der Bundespolizei und begann seine Laufbahn beim damaligen Bundesgrenzschutz im gehobenen Dienst. Er unterbrach seinen Dienst, um das Erste und Zweite juristische Staatsexamen zu erwerben und wechselte anschließend in den höheren Polizeivollzugsdienst zur Jahrtausendwende. Nach mehrjährigen Verwendungen als Inspektionsleiter und im Bundesministerium des Innern war Carsten Glade rund elf Jahre in unterschiedlichen Verwendungen im Bundespolizeipräsidium tätig. Seit 20 Jahren wohnt Carsten Glade mit seiner Familie im Norden Berlins.

Zitat Glade: "Ich freue mich, diese verantwortungsvolle Aufgabe übernehmen zu dürfen und bin zuversichtlich mit den etwa 4.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den unterschiedlichen Aufgaben der Bundespolizei in Berlin und Brandenburg unseren Teil für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zu leisten. Hierbei zähle ich auf die bestehende und weiter vertiefende Zusammenarbeit mit den Sicherheitspartnern in der Region".

Hintergrund:

Die Bundespolizeidirektion Berlin ist in den Bundesländern Berlin und Brandenburg für die bundespolizeilichen Aufgaben Grenzschutz, Bahnpolizei, Luftsicherheit sowie Schutz von Bundesorganen zuständig. Der Behörde sind elf Bundespolizeiinspektionen nachgeordnet. Die Bundespolizeidirektion Berlin verfügt über die einzige Reiterstaffel in der Bundespolizei mit Sitz in Stahnsdorf.

