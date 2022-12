Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Sieben geschleuste Personen in einem PKW

Forst (ots)

Mittwochnachmittag nahm die Bundespolizei einen mutmaßlichen Schleuser fest. Er war mit sieben Männern unterwegs, die keine für den Aufenthalt erforderlichen Dokumente vorlegen konnten.

Gegen 13:35 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte des Zolls einen in Polen zugelassenen PKW auf der A 15 bei Forst. Im Fahrzeug und im Kofferraum befanden sich neben dem 26-jährigen georgischen Fahrer noch fünf syrische und zwei türkische Staatsangehörige im Alter von 17 bis 31 Jahren. Der Fahrer konnte sich mit seinem georgischen Reisepass ausweisen. Die anderen Männer verfügten über keinerlei aufenthaltslegitimierende Dokumente. Die Bundespolizei übernahm noch vor Ort den Sachverhalt.

Gegen alle Personen leiteten die Beamten Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise und des unerlaubten Aufenthalts ein. Nach Abschluss der polizeilichen Bearbeitung leiteten die Beamten sechs Personen an die Erstaufnahmeeinrichtung der Zentralen Ausländerbehörde in Eisenhüttenstadt weiter. Einen 17-jährigen türkischen Staatsangehörigen übergaben sie an eine Jugendeinrichtung.

Gegen den 26-jährigen Fahrer leitete die Bundespolizei darüber hinaus ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Einschleusens von Ausländern ein.

Er soll im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell