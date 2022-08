POL-EL: Wietmarschen - Fünf Personen bei Unfall verletzt

Meppen (ots) - Am frühen Freitagmorgen kam es auf der B70 bei Meppen zu einem Verkehrsunfall. Der 23-jährige Fahrer eines unbeladenen Lkw war gegen 4.20 Uhr in Richtung Süden unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Lkw kam in einen Graben zum Liegen. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Aufgrund des zu erwartenden Berufsverkehrs wird die Bergung des Fahrzeuges ...

mehr