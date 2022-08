Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruchsversuche in 4 Geschäftsbetriebe++Einbruchsdiebstahl in Container++

Cuxhaven (ots)

Einbruchsversuche in 4 Geschäftsbetriebe

Cuxhaven. In der Nacht zum gestrigen Dienstag gelangten Unbekannte in der Wagnerstraße in einen Gebäudekomplex mit mehreren Geschäftsbetrieben. Sie versuchten in die Räumlichkeiten von insgesamt vier Betrieben und Büros zu gelangen, indem versucht wurde, Fenster und Türen aufzuhebeln. Ein Eindringen in die Räumlichkeiten erfolgte nicht. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt.

Einbruchsdiebstahl in Container

Cuxhaven. Zwischen Freitag und Dienstag zerstörten Unbekannte im Elfenweg das obenliegende Fenster eines Containers. Durch dieses verschafften sie sich anschließend Zugang in den Container und entwendeten diverse Getränke. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt.

