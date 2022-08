Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdung++Verkehrsunfall nach Reifenschaden++

Cuxhaven (ots)

Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdung

Debstedt-A27. Am Dienstagmorgen, gegen 07:45 Uhr, befuhr ein weißer Pkw VW die A 27 in Höhe der Anschlussstelle Debstedt aus Bremerhaven kommend in Richtung Cuxhaven. Der Fahrzeugführer soll den Überholfahrstreifen mit einer hohen Geschwindigkeit befahren haben. In Höhe der Anschlussstelle sei dieses Fahrzeug plötzlich und direkt nach dem Überholen eines Kleintransporters vom Überholfahrstreifen auf den Verzögerungsstreifen gesteuert worden und habe dabei den überholten Kleintransporter geschnitten. Dessen Fahrzeugführer habe eine starke Bremsung durchführen müssen, damit ein Zusammenstoß vermieden werden konnte. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich an das Polizeikommissariat Geestland, Tel.: 04743-9280 zu wenden.

+++++++++++++++++

Verkehrsunfall nach Reifenschaden

Loxstedt-A27. Am Dienstag, gegen 10:20 Uhr, kam es in der Gemarkung Loxstedt auf der A 27 zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten. An dem Anhänger eines Lkw, der in Richtung Cuxhaven unterwegs war, war der Reifen geplatzt. Dadurch scherte vermutlich die gesamte Felge vom Anhänger ab und kam auf dem Überholfahrstreifen zum Liegen. Zwei nachfolgende Pkw konnten der dadurch entstandenen Gefahrenstelle nicht mehr ausweichen und überfuhren das dort liegende Rad. An allen drei Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Dieser wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

