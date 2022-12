BPOLD-B: Bundespolizei stellt Vater und Sohn auf Diebestour

Berlin - Friedrichshain-Kreuzberg (ots) - Am Montagnachmittag bedrohte ein Reisender einen anderen Mann, nachdem die beiden auf dem Ringbahnsteig des Bahnhofs Ostkreuz zusammenstießen. Gegen 14:40 Uhr stießen der 24-jährige kenianische Staatsangehörige und der 20-jährige Deutsche zusammen. Daraufhin entstand zunächst eine verbale Auseinandersetzung, in dessen Folge der 20-Jährige ein Messer an den Hals des 24-Jährigen hielt und ihn bedrohte. Alarmierte Einsatzkräfte ...

