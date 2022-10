Ulm (ots) - Zwischen 9.30 und 10.30 Uhr schlug ein Einbrecher ein Fenster an dem Haus in der Heilbronner Straße ein. Durch das Fenster gelangte er in das Haus. Im Haus durchwühlte er mehrere Zimmer. Offenbar fand er nicht, was für ihn von Wert war und verschwand unerkannt. Spezialisten der Polizei sicherten die ...

mehr