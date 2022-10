Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Illerrieden - In Schlangenlinien gefahren

Am Mittwoch endete die Fahrt eines 39-Jährigen in Illerrieden in einem Grundstück.

Ulm (ots)

Kurz vor 12.45 Uhr fuhr der 39-Jährige mit seinem Audi in der Wangener Straße in Richtung Dietenheim. Er fuhr in Schlangenlinien und kam nach rechts von der Straße ab. Mit seinem Audi fuhr er durch einen Gartenzaun und kam in einem Privatgrundstück zum Stehen. Eine Zeugin konnte beobachten, dass der Fahrer allein im Auto war. Er stieg von der Fahrerseite auf die Beifahrerseite und dort dann aus. Bei dem 39-jährigen Fahrer bestand der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Drogen stand. Eine Blutprobe soll das nun klären. Einen gültigen Führerschein konnte der Mann auch nicht vorweisen. Sein Audi wurde abgeschleppt. Er muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Die Polizei warnt: Wer berauscht fährt, bringt sich und andere in Gefahr und riskiert seinen Führerschein. Denn Alkohol und Drogen schränken die Wahrnehmung ein, führen zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengen das Blickfeld, beeinträchtigen Reaktion und Koordination. Diese Mischung ist gefährlich.

+++++++ 2123872

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell